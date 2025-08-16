Обнаруженное в глубоком космосе “Око Саурона” озадачило ученых
"Око Саурона" является неотъемлемой частью саги Толкиена “Властелин колец”. Пылающее, парящее огненное око, расположенное на вершине темной башни в Мордоре, является символом всевидящей силы и бдительности Темного Лорда. Теперь эксперты обнаружили подобное пугающее видение в реальной жизни. Но вместо того, чтобы выискивать Фродо или Кольцо, оно, кажется, смотрит прямо на нас из глубокого космоса.
На снимке удалось запечатлеть явление, называемое космической струей, которое представляет собой чрезвычайно мощный поток плазмы и энергии, испускаемый небесными объектами. Как пишет Daily Mail, этот объект относится к блазару – типу галактик, которые питаются сверхмассивной черной дырой. Блазар PKS 1424+240 является одним из самых ярких на небе, несмотря на то, что находится на расстоянии миллиардов световых лет от нас.
И помимо зловещей картины, это открытие, возможно, помогло исследователям разгадать космическую загадку, длившуюся десятилетиями. Блазар долгое время ставил астрономов в тупик, поскольку его космическая струя, казалось, двигалась медленно, несмотря на то, что он был одним из самых ярких источников высокоэнергетических гамма–лучей и космических нейтрино, которые когда-либо наблюдались. Это противоречило убеждению, что только самые быстрые струи могут быть причиной такой исключительной яркости.
Используя 15–летние сверхточные радионаблюдения с помощью системы из 10 радиотелескопов Very Long Baseline Array, исследователи смогли получить детальное изображение струи с беспрецедентным разрешением.
"Когда мы восстановили изображение, оно выглядело совершенно потрясающе, - комментирует ведущий автор Юрий Ковалев из Института радиоастрономии имени Макса Планка. – Мы никогда не видели ничего подобного — почти идеальное тороидальное магнитное поле со струей, направленной прямо на нас".
Поскольку струя направлена почти точно в направлении Земли, ее высокоэнергетическое радиоизлучение значительно усиливается.
"Такое выравнивание приводит к увеличению яркости в 30 и более раз, - отмечает соавтор Джек Ливингстон. – В то же время, кажется, что струя движется медленно из-за эффекта проекции - классической оптической иллюзии".
Этот вид с близкого расстояния также предоставил ученым чрезвычайно редкую возможность заглянуть прямо в сердце струи блазара. Радиосигналы помогли команде составить карту структуры магнитного поля струи, показав, что оно, вероятно, спиральное или тороидальное. По словам исследователей, эта структура, вероятно, играет ключевую роль в ускорении частиц до экстремальных энергий.
Результаты исследования были опубликованы в журнале Astronomy & Astrophysics.