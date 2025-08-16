Обнаруженное в глубоком космосе “Око Саурона” озадачило ученых

"Око Саурона" является неотъемлемой частью саги Толкиена “Властелин колец”. Пылающее, парящее огненное око, расположенное на вершине темной башни в Мордоре, является символом всевидящей силы и бдительности Темного Лорда. Теперь эксперты обнаружили подобное пугающее видение в реальной жизни. Но вместо того, чтобы выискивать Фродо или Кольцо, оно, кажется, смотрит прямо на нас из глубокого космоса.

© Московский Комсомолец

На снимке удалось запечатлеть явление, называемое космической струей, которое представляет собой чрезвычайно мощный поток плазмы и энергии, испускаемый небесными объектами. Как пишет Daily Mail, этот объект относится к блазару – типу галактик, которые питаются сверхмассивной черной дырой. Блазар PKS 1424+240 является одним из самых ярких на небе, несмотря на то, что находится на расстоянии миллиардов световых лет от нас.

И помимо зловещей картины, это открытие, возможно, помогло исследователям разгадать космическую загадку, длившуюся десятилетиями. Блазар долгое время ставил астрономов в тупик, поскольку его космическая струя, казалось, двигалась медленно, несмотря на то, что он был одним из самых ярких источников высокоэнергетических гамма–лучей и космических нейтрино, которые когда-либо наблюдались. Это противоречило убеждению, что только самые быстрые струи могут быть причиной такой исключительной яркости.

Используя 15–летние сверхточные радионаблюдения с помощью системы из 10 радиотелескопов Very Long Baseline Array, исследователи смогли получить детальное изображение струи с беспрецедентным разрешением.

"Когда мы восстановили изображение, оно выглядело совершенно потрясающе, - комментирует ведущий автор Юрий Ковалев из Института радиоастрономии имени Макса Планка. – Мы никогда не видели ничего подобного — почти идеальное тороидальное магнитное поле со струей, направленной прямо на нас".

Поскольку струя направлена почти точно в направлении Земли, ее высокоэнергетическое радиоизлучение значительно усиливается.

"Такое выравнивание приводит к увеличению яркости в 30 и более раз, - отмечает соавтор Джек Ливингстон. – В то же время, кажется, что струя движется медленно из-за эффекта проекции - классической оптической иллюзии".

Этот вид с близкого расстояния также предоставил ученым чрезвычайно редкую возможность заглянуть прямо в сердце струи блазара. Радиосигналы помогли команде составить карту структуры магнитного поля струи, показав, что оно, вероятно, спиральное или тороидальное. По словам исследователей, эта структура, вероятно, играет ключевую роль в ускорении частиц до экстремальных энергий.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Astronomy & Astrophysics.