Древний взрыв в Луизиане связали с исчезновением высокоразвитой цивилизации 12 тысяч лет назад

Почти 13 000 лет назад над Луизианой взорвался массивный фрагмент кометы, превративший камень в стекло и, возможно, ставший доказательством одной из самых противоречивых теорий в истории. Новое исследование поддерживает идеи, популяризированные автором Грэмом Хэнкоком, который вместе с ученым, изучающим кометы, доктором Алланом Уэстом, обсудил полученные результаты.

Бестселлеры Хэнкока настаивают на существовании исчезнувшей высокоразвитой цивилизации, уничтоженной космическим катаклизмом около 12 800 лет назад, пишет Daily Mail.

В интервью Daily Mail Грэм Хэнкок отметил, что критики часто неправильно понимают или отвергают его работу, но недавние открытия о столкновении с кометой придают весомости той тайне, которую он исследует.

Доктор Аллан Уэст, один из ученых, стоявших за находкой в Луизиане, предупреждает, что подобные взрывы с разрушительной силой ядерного оружия могут происходить чаще, чем считалось ранее.

"Я исследую тайну, и эта тайна вызывает очень сильное ощущение, что археологический проект не дает нам полной информации о прошлом, и не из-за какого-то заговора, а потому, что археология в основном сосредоточена на физических артефактах, - объясняет Хэнкок. – При таком подходе, как правило, упускаются из виду важные свидетельства, содержащиеся в религиозных текстах и древних мифах, таких как египетская "Книга мертвых" и миф о всемирном потопе". Мне ясно, что чего-то не хватает, что во время ледникового периода существовала культура с развитой астрономией, знанием размеров Земли и даже решением проблемы долготы".

Исследование выявило событие 12 800-летней давности в Луизиане, вызванное космическим выбросом воздуха, взрывом в атмосфере космического объекта, пишет Daily Mail.

Радиометрическое датирование и электронная микроскопия относят это событие к более молодой границе Дриаса, периоду, отмеченному резким похолоданием и массовыми вымираниями.

Исследователи предположили, что озеро длиной 984 фута и похожая на кратер впадина в Перкинсе могут быть первым кратером, обнаруженным в результате воздушного взрыва в эту эпоху.

Хэнкок считает, что тысячи лет назад Земля подверглась бомбардировке фрагментами гигантской кометы, входившей в метеорный поток Таурид.

"Кометы могут попадать в поле притяжения Солнца и выходить на орбиту. Согласно исследованиям Nature и других исследователей, поток Таурид включал в себя массивную комету, возможно, более 100 километров в ширину, которая пересекла земной путь около 20 000 лет назад", - поясняет Хэнкок.

Он утверждает, что удары были не одиночными, а "похожими на выстрел из ружья", множественными взрывами в воздухе от объектов размером от Великой пирамиды до целых городов, которые затронули районы по всему миру, включая США, Бельгию, Сирию, Чили и Антарктиду.

Хэнкок рассматривает недавнюю находку как одно из десятков подобных глобальных событий, возможно, включающее в себя образование ударного кратера, а также взрывы в атмосфере.

Прославившись благодаря книге "Отпечатки пальцев богов" в 1995 году, Хэнкок столкнулся с постоянным неприятием со стороны основной археологической отрасли.

"В этой книге собраны свидетельства из мифологии, традиций и дизайна, которые привели меня к выводу, что глобальный катаклизм уничтожил часть истории человечества около 12 500 лет назад, - утверждает Хэнкок. – Гипотеза о столкновении с Младшим Дриасом, выдвинутая учеными в 2006 году, идеально вписывается в эту хронологию. Доказательства продолжают накапливаться, хотя и остаются противоречивыми".

Доктор Уэст из исследовательской группы Comet подчеркнул более широкие последствия своих выводов: "Общепринятое мнение заключается в том, что события, связанные с внеземными цивилизациями, чрезвычайно редки, особенно такие крупные, как вымирание динозавров. Но более мелкие и опасные воздушные взрывы, такие как Тунгусский в 1908 году и Челябинский в 2013 году, происходят чаще, чем считалось".

По его словам, свидетельства указывают на крупное столкновение с хвостом гигантской кометы 12 800 лет назад, вызвавшее широкомасштабные разрушения, при этом сама комета не коснулась Земли: "Это событие было грандиозным, эквивалентным одновременному взрыву тысяч или даже десятков тысяч ядерных бомб". По словам Уэста, последствия этого привели к вымиранию многих видов мегафауны, включая мамонтов и саблезубых кошек.

Уэст предупреждает, что если бы подобное событие произошло сегодня, это могло бы привести к катастрофе: "В то время на Земле жило менее миллиона человек. Миллиарды людей сегодня сильно пострадали бы, миллионы могли погибнуть, урожай был бы неурожайным, спутники и электрические сети были бы разрушены".

Гипотеза о воздействии периода Младшего Дриаса остается спорной, поскольку резкое ухудшение климата, которое она объясняет, не имеет другой общепринятой причины, пишет Daily Mail.

Уэст считает, что из-за падения кометы небо на несколько месяцев потемнело от пыли и сажи, что вернуло мир в состояние ледникового периода.