В России неожиданно заработала нейросеть от Google

Нейросеть Gemini от компании Google неожиданно заработала в России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Чат-бот заработал у российских пользователей в веб-версии, а также в приложении на Android и iOS. Причина снятия ограничений для пользователей из РФ неизвестна — возможно, это является ошибкой. Примечательно, что доступ к чат-боту открылся на фоне переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Главный конкурент Gemini, нейросеть ChatGPT от компании OpenAI, по-прежнему недоступна для использования с территории России.

Переговоры Путина и Трампа стартовали 15 августа в 22:30 по московскому времени на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска. Они проходят в формате «три на три» с участием американского госсекретаря Марко Рубио и спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа, а также главы МИД РФ Сергея Лаврова и советника президента России по международным делам Юрия Ушакова.