Роскосмос показал место встречи Путина и Трампа со спутника

Спутник Роскосмоса снял город Анкоридж в американском штате Аляска, где пройдет встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

© «Электро-Л» / «Арктика-М» / Роскосмос

Фото сделано спутниками "Ресурс-П" и "Электро-Л"/"Арктика-М".

На фотографии видно, что небо над городом затянуто облаками.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин прилетит в Анкоридж в 11.00 по местному времени (22.00 мск). Российского лидера будет встречать лично Дональд Трамп.

Президентский борт вылетел из Магадана после окончания рабочей программы президента РФ в этом городе. Расстояние Магадан-Анкоридж он преодолеет за четыре часа.

Согласно данным одного из сервисов по контролю за воздушным движением, самолет президента России вошел в воздушное пространство США.