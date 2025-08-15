Обнаружены птицы, которые могут менять пол

Около 5 процентов распространенных австралийских диких птиц, среди которых кукабарры и лорикеты, способны сменить пол, так как их генетический пол не соответствует репродуктивным органам. Об этом сообщили в издании The Guardian.

© Вечерняя Москва

— В одном случае у кукабарры, которая генетически была самцом, был растянут яйцевод (проход для яиц), что говорит о «недавнем производстве яиц». Исследование показало, что у двух генетически самок хохлатых голубей были как яичковые, так и яичниковые репродуктивные структуры, — сказано в сообщении.

Это может быть вызвано воздействием химических веществ, которые нарушили гормональный баланс в организме. Также ученые опасаются, что это явление может привести к сокращению популяции данных видов птиц.

