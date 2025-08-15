Искусственный интеллект восстановил вид древней таштыкской погребальной маски

В Государственном историческом музее восстановлен облик древней погребальной таштыкской маски, частично разрушенной, сообщили в пресс-службе музея сегодня, 15 августа. Для эксперимента применялись новейшие технологии 3D-сканирования, AI-реконструкции и цифровой реставрации. Партнером проекта стал центр технологий Сбера.

© Центр иммерсивных технологий Сбера / РИА Новости

Напомним, таштыкская культура — одна из археологических культур Южной Сибири железного века (II век до н. э. — V век н. э.), следующая ступень за тагарской культурой. Таштыки делали специальные погребальные маски из гипса. То была дань традиции сохранения облика умершего перед трупосожжением. Поминальные обряды таштыкцев представляют интерес для науки.

Реконструкция, рассказали в музее, делалась на основе археологических исследований и изучения технологии изготовления погребальных масок. Получившаяся цифровая интерактивная модель максимально соответствует исходному виду маски.

Генеральный директор ГИМ Алексей Левыкин высоко оценил пользу современных технологий для археологической науки, особенно возможность исследования структуры и состава экспонатов без угрозы для ископаемых памятников. Это позволяет цифровая рентгенография.

Всего музей располагает 26 полностью отреставрированными масками и шестью частично сохранившимися. Во фрагментированном виде их еще около 200. Артефакты были найдены в массе своей на рубеже XIX — XX веков на раскопках в Енисейской губернии.