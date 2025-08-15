Представлен первый в мире FPV-дрон со съемкой в режиме 360

Компания Insta360 представила суббренд Antigravity и дрон A1 — первую в мире модель, способную снимать видео в формате 360 градусов с разрешением 8K. Об этом сообщает портал DigitalTrends.

При весе всего 249 граммов дрон соответствует международным нормам для полетов без специального разрешения. Складная система шасси автоматически убирается при взлете и раскрывается при посадке, защищая камеру от повреждений. Интеллектуальные функции возврата домой и встроенные датчики в свою очередь минимизируют риск потери управления.

Управление Antigravity A1 осуществляется с помощью очков Vision с функцией отслеживания положения головы, что позволяет оператору свободно осматривать виртуальное пространство. Гарнитура оснащена вторичным экраном для демонстрации изображения другим участникам съемки, а контроллер Grip с датчиком движения обеспечивает управление полетом.

Дрон поддерживает как запись в 8K в формате 360, так и прямую трансляцию. Гибкие инструменты постобработки позволяют создавать несколько версий финального видео с различных ракурсов и соотношений сторон. Технология Shadowstone позволяет убрать корпус дрона с итогового видео.

Базовый комплект включает дрон, очки Vision и контроллер Grip. Точные цены и условия поставки будут объявлены ближе к релизу, который запланирован на январь 2026 года.

