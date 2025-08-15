Обнаружены ярко-синие дикие свиньи

В американском штате Калифорния обнаружили диких свиней с синим мясом. Об этом сообщает издание National Geographic.

Охотник по имени Дэн Бертон столкнулся с необычным животным в округе Монтерей. Когда он разделывал тушу свиньи, то обратил внимание на его ярко-синий жир. Ранее Бертон уже слышал от старожилов истории о свиньях с синим мясом, но считал их выдумкой.

Бертон предположил, что причина странного цвета кроется в отраве для грызунов. Во время ночных засад он видел, как свиньи поедают отравленный овес из кормушек для грызунов. В состав яда входило химическое вещество дифенацин, которое и окрашивало жир животных.

Охотник передал информацию в Калифорнийский департамент рыбы и дикой природы. Специалисты ведомства подтвердили наличие яда в тканях животных и предупредили об опасности других охотников.

В больших дозах дифенацин может вызвать у людей и других млекопитающих сильное кровотечение и привести к летальному исходу.

