На Марсе вновь сфотографировали камень, вызвавший эффект парейдолии

Марсоход Perseverance обнаружил на поверхности Марса камень необычной формы, который пользователи в сети сравнили то со старинной шляпой, то со средневековым шлемом. Снимок был сделан 5 августа 2025 года камерой Mastcam-Z.

Поверхность камня покрыта мелкими выемками, придающими ему "состаренный" вид, а заострённая вершина усиливает сходство с кованым шлемом. Как пояснил член миссии Perseverance Дэвид Эгл из Лаборатории реактивного движения NASA, подобная узелковая текстура - сферулы - встречается и на Земле. Она может образовываться в результате химического выветривания, осаждения минералов или вулканической активности.

Учёные уже находили на Марсе камни со сферулами - в марте 2025 года тот же ровер сфотографировал схожий объект. По словам Эгла, особенность новой находки в том, что камень почти полностью состоит из сферул. Его пирамидальная форма также не редкость для Марса: такие "плавающие" камни, по предположению специалистов, были когда-то перемещены потоками жидкой воды.

Точный механизм образования сферул на Красной планете остаётся не до конца понятным. Есть гипотеза, что они формируются при просачивании грунтовых вод через поры осадочных пород, но она объясняет не все случаи. Возможно, новая находка даст дополнительные подсказки.

Учёные также напоминают о феномене парейдолии - способности мозга распознавать знакомые образы в случайных формах, будь то облака, горные скалы или марсианские камни.