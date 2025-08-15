Китайцы придумали робота, способного заменить женщину

В Китае разработан андроид, способный заменить женщину во всех аспектах репродуктивного процесса: от «зачатия» до рождения ребенка. Устройство имитирует все этапы беременности.

Развитие плода будет происходить в искусственно созданной матке, где обеспечены условия, максимально приближенные к естественным. Питание и необходимые вещества плод будет получать через имитацию пуповины, находясь в искусственной амниотической жидкости.

Ожидается, что первые экземпляры этих инновационных устройств появятся на рынке уже в 2026 году. Ориентировочная начальная стоимость составит примерно 14 000 долларов США (около 1,1 миллиона рублей).