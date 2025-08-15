Астроном рассказал, опасен ли пролетающий над Землей астероид

Пролет астероидов рядом с Землей происходит постоянно и сам по себе не представляет опасности. Об этом в беседе с НСН заявил заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе.

Ранее в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили, что 17 августа мимо Земли пролетит астероид 2025 РМ диаметров около 50 метров. Он пройдет от нашей планеты на расстоянии примерно 770 тысяч километров, что делает его «потенциально опасным». Метеорит аналогичного размера 50 лет назад образовал знаменитый Аризонский кратер в США.

«В этой ситуации нет ничего необычного, потому что это весьма маленькое небесное тело. Опасное сближение с Землей будем в том случае, если он упал. Если он пролетел мимо, никакой опасности это не представляет. Потенциально опасный астероид – это тот, который в будущем может с Землей столкнуться, но не сейчас, сейчас он не угрожает», — сказал Вибе.

Он добавил, что до сих пор только 11 раз астероиды сталкивались с Землей, но все они были небольшими. При этом мимо нашей планеты они пролетают постоянно.