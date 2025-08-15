В России открылся первый в России шоурум с роботами. Что в нем можно купить?

Гуляя по Арбату, вблизи Большого Афанасьевского переулка можно встретить гуманоида, выгуливающего своего железного пса... Это не шутка и не розыгрыш, а наше будущее, которое уже наступило. Оказывается, неподалеку открылся первый в России шоурум роботов, и спрос на них будто на какой-то дефицит. Присмотрелись к необычным товарам и корреспонденты "РГ".

© Российская Газета

Железный человек

В доме под вывеской "Здесь живут роботы", как на выставке, а кое-какие экспонаты владельцы торговой точки отправляют иногда погулять. Человекоподобные машины выглядят фантастично. Но их можно трогать руками, обнять, покрутить и рассмотреть, как все детали скручены между собой. Гуманоид ходит как солдатик, умеет бегать и разгоняется до 10 км/ч, а если его толкнуть, сдачи, конечно, не даст, но и не упадет. Дети при виде него умиляются, молодежь восторгается, а люди постарше вспоминают фильм "Терминатор".

"Гуманоидный робот, который гуляет по Арбату, называется Unitree G1. У него есть система стабилизации и камера - его глаза. Он может точно имитировать движения человека и уверенно ориентироваться в пространстве. Впрочем, на этом все, поэтому к нему есть пульт управления, с помощью которого человек направляет его движения", - рассказал менеджер Михаил Баев.

Москвичи готовы платить за него чуть больше двух миллионов рублей. Делают это прежде всего компании ради рекламы, например, на том же Арбате по соседству работает салон красоты, который взял себе такого гуманоида и принарядил его. Теперь он разгуливает в женском парике и держит в руках плакат с указанием контактов салона. Еще один видный покупатель гуманоида - Казанская филармония, которая вручила ему микрофон, чтобы он подносил его артистам перед выступлением. Причем у покупателей не из Москвы возникает логичный вопрос: а как лететь с ним, в багаж сдавать?

"Нет, гуманоиду лучше приобрести билет на отдельное место в самолете, посадив рядом с собой", - уточнил Михаил.

Берут роботов также на выставки, конференции, вечеринки... Есть гуманоиды и вдвое дороже - они могут танцевать и показывать трюки. В быту же совершенно бесполезны. "Это пока, есть уже доработанные гуманоиды, которые, например, проходят стажировку и отрабатывают навыки на заводе BMW в США", - добавил мой собеседник.

В магазине говорят, что уже в будущем году появятся роботы, которые все-таки смогут помогать москвичам в домашних делах и на предприятиях. Например, робот, который сможет взять в руки обычный пылесос и убраться в квартире.

Железный Бобик

Всего в магазине 12 промышленных и домашних роботов, остальные, а их более 250, перечислены в каталоге на сайте компании. После гуманоидов самый большой интерес у покупателей вызывают роботы-собаки. Самый обычный среди них - BabyAlpha A2 Ultra, но сотрудники прозвали его Бобиком. Работает он автономно, без пульта. Сканирует территорию, а в случае обнаружения подозрительных предметов или незнакомцев отправляет владельцу уведомление с фотографией на телефон. Еще пес свободно выполняет команды, но не примитивные "сидеть", "лежать" и "дай лапу", как его живые собратья, а может, например, поздравить маму с днем рождения и станцевать ей на двух лапах. Еще он знает 16 языков и готов заменить ребенку репетитора. Пес даже способен поддержать беседу. Стоимость "умного" робота - 160 тысяч рублей.

Есть в магазине собаки дороже и поумнее, например, промышленный робот Deeprobotics Lite3 Venture. Он не только охраняет владельца, но и ходит по нефтегазовым трубам в поисках трещин. "Как курьер может отнести вещи и предметы до 14 килограммов туда, куда пошлете. Китайцы вешают на него пожарный шланг и отправляют тушить пожар. На подобную собаку они еще надели пулемет, теперь на военных учениях она стреляет", - продолжает Михаил.

Еще там можно купить железных грузчиков, уборщиков и официантов. Среди покупателей "умных" машин: торговые центры, рестораны и заводы. "В ближайшее время завезем дополнительные экземпляры для раздачи компаниям, чтобы знакомились и тестировали их на своих предприятиях", - делится планами Михаил.