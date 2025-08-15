Археолог заявил, что дата основания Москвы до сих пор неизвестна

Вопрос о дате основания Москвы по-прежнему остается открытым. Об этом в пятницу, 15 августа, сообщил главный археолог столицы Леонид Кондрашев на пресс-конференции в медиагруппе «Россия сегодня».

— Вопрос о дате основания Москвы не закрыт, он пока остается дискуссионным. Имеющаяся дата — 1147 год — во многом является условной, — заявил специалист.

Данная дата выбрана на основании первых письменных упоминаний. Тем не менее археологические находки показывают, что поселения на территории столицы существовали задолго до XII века. Он отметил, что ключевой вопрос заключается в том, от чего следует отталкиваться и что именно считать городом, передает РИА Новости.

Собянин сообщил, что с начала года в Москве археологи обнаружили более 87 тысяч предметов, среди которых в основном фрагменты керамики, стекла и металла. Также найдено свыше восьми тысяч уникальных артефактов. Среди наиболее значимых находок он выделил красноглиняные амфоры XVII века испанского производства, в которых перевозили масло и вино. Он также отметил, что благодаря труду специалистов горожане узнают новое о прошлом столицы.