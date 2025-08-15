Ученые определили скорость таяния арктических ледников

Ученые раскрыли скорость таяния арктических ледников. По словам директора Института географии РАН Ольги Соломиной, в 2014 – 2023 годах ледники российских арктических архипелагов теряли около 25 гигатонн в год. Это намного превысило скорость таяния в предыдущие годы, сообщает ТАСС.

Ученые оценили темпы потери массы льда по дистанционным данным. Результаты показали, что с 2014 года ледники начали активно сокращаться. Для сравнения, в предшествующие годы они теряли около 8 гигатонн льда в год.

Особую опасность в арктических водах представляют айсберга. Огромные глыбы отказываются от ледников и могут представлять угрозу как для промышленных объектов, так и для судов.

Ледники Эльбруса за период с 1997 по 2017 годы уменьшились на 23%. Ольга Соломина отметила, что это можно назвать «катастрофической историей».

Ранее ученые заявили о начавшемся быстром таянии одного из самых стабильных ледников мира. Речь идет о леднике Перито-Морено в Аргентине. Его протяженность составляет 18 км. Наблюдения показали, что в 2019-2024 годах ледник отступал на 5,5-6,5 метров в год.