Температура Средиземного моря достигла рекордно высокого уровня в истории. Это способствует его быстрой "тропикализации", при которой ядовитые организмы, такие как крылатки, нарушают экосистемы от Турции до Мальты, предупреждают ученые.

© Российская Газета

"Сегодня утром мы были на глубине 30 метров, а вода была 29 градусов по Цельсию", - рассказал AFP Мурат Драман, инструктор по дайвингу в турецкой провинции Анталия.

Из-за потепления вод сотни видов живых организмов, обитающих в Красном море, переместились через Суэцкий канал в восточное Средиземноморье, нарушая его экосистемы, говорят ученые.

Угроза нависла над всем Средиземноморьем, одним из самых быстро нагревающихся морей, где в этом году наблюдались жаркие июнь и июль за всю историю наблюдений. Об этом говорят данные исследовательского центра Mercator Ocean International. Драман, который помнит, когда температура воды составляла 25 градусов в августе в начале 2000-х годов, сказал, что он видел десятки видов животных Красного моря, колонизирующих чистые воды Анталии, где температура поверхности достигла почти 32 градусов на этой неделе.

Яркая и очень ядовитая крылатка (Pterois miles) со своими длинными пятнистыми плавниками размером около 26 сантиметров теперь чувствует себя как дома при таких теплых водах и сеет хаос в местной экосистеме.

"Около десяти лет назад мы видели одну или двух из них. Сейчас мы говорим о 15 или 20 крылатках, встреченных за погружение - даже больше, чем когда мы выходим в Красное море", - сказал Драман, пояснив, что из-за этих больших хищников пострадали мелкие рыбешки, такие как бычки.

Такие инвазивные виды разрушают экосистемы по всему восточному Средиземноморью, объяснил профессор Гил Рилов, научный сотрудник Израильского океанографического и лимнологического научно-исследовательского института.

"Море теперь становится теплее, а в 2015 году каналы стали глубже и шире, поэтому каждый год сюда прибывает все больше и больше новых видов", - сказал морской биолог, признав, что некоторые вновь прибывшие животные также могут быть полезны в водах, которые становятся слишком теплыми для местных видов.

Многие из этих видов, которые стали повсеместными у берегов Турции, Ливана и Израиля, в настоящее время перемещаются дальше на запад, сказал он, указывая на рыбу-кролика (Siganus rivulatus), которая недавно колонизировала воды у Мальты, более чем в 1700 километрах от Суэцкого канала. То, что происходит в восточном Средиземноморье, где многие местные виды уже исчезли, "является предупреждением", добавил Рилов, указав на две возможные причины их исчезновения: чрезмерно теплые воды и жесткая конкуренция с этими инвазивными видами.

Ученые предупреждают, что даже при промежуточном климатическом сценарии потепление Атлантического океана может привести к миграции некоторых видов с южных побережий Западной Африки в западное Средиземноморье к 2050 году. Более пессимистичный сценарий может даже привести к тому, что Средиземное море "полностью тропикализируется" к 2100 году, предупреждают они.