Обнаружены древнейшие "татуировки" на стенах пещер Южного Урала

Студенты-историки Московского государственного университета совершили необычное открытие во время экспедиции на Южном Урале. Они обнаружили микроскопические следы художественной деятельности древних людей - крошечные точки и частицы красной охры размером менее миллиметра. Возраст наскальных "татуировок" от 14 до 19 тысяч лет.

Эти находки могут изменить представления о культуре эпохи верхнего палеолита. Результаты исследования опубликованы в журнале "Археология Евразийских степей".

Обычно настенные рисунки палеолита - это крупные изображения животных и геометрические символы, достигающие метра в длину. Однако участники Южно-Уральской археологической экспедиции МГУ впервые зафиксировали на стенах пещер мельчайшие следы пигментов. Они могут быть как одиночными, так и образовывать скопления, напоминающие технику dotwork в современной татуировке, где изображение создается из множества точек.

Аналогичные микрочастицы были найдены и на полу пещер. Их изучение помогает восстановить действия древних художников, включая возможные ритуальные практики.

"Раньше мы считали, что эти крупинки - просто следы приготовления красок. Но теперь ясно, что некоторые из них могли иметь самостоятельное значение", - пояснила Юлия Анисовец, аспирант кафедры археологии МГУ.

Исследователи применили новую методику, фиксируя даже самые мелкие следы человеческой деятельности. Это позволило выявить ранее неизвестные изобразительные практики, не связанные с традиционными наскальными рисунками.

"Находки в трех пещерах указывают на существование особого вида искусства - нанесения на стены и потолки крошечных цветных точек, не формирующих привычных изображений", - отметил Владислав Житенев, руководитель экспедиции.

Благодаря работе студентов и специалистов, в Игнатьевской пещере уже зафиксировано более 440 рисунков. Однако изучение Каповой пещеры продолжается - из-за плохой сохранности многие изображения еще предстоит обнаружить.