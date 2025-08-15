Палеонтологи выступили против продаж окаменелостей за миллионы долларов

В последнее время на аукционах чаще появляются окаменелости за десятки миллионов долларов. Например, стегозавр ушёл с молотка за $40,5 млн, а юный цератозавр — за $30,5 млн. Некоторые считают, что такие продажи безвредны и даже полезны для науки, а другие сравнивают окаменелости с произведениями искусства. Палеонтологи считают это ошибкой.

© Ferra.ru

Фактически окаменелости — это не украшения и не трофеи, а научные данные. Они помогают изучать эволюцию, вымирание видов, изменение климата и развитие экосистем. Их ценность не в цене, а в том, что они могут рассказать о прошлом Земли, заявляют учёные.

Научная работа возможна только если окаменелости находятся в музеях и доступны исследователям навсегда. Пример — Тираннозавр Рекс по имени Sue, проданный на аукционе в 1997 году: его купил консорциум, включая Чикагский музей, и скелет сразу стал доступен для науки и публики.

Сегодня же многие редкие находки попадают к частным коллекционерам. Даже если они временно дают их в музеи, учёные не могут полноценно исследовать такие образцы. Наука требует постоянного доступа — без него невозможно проверять результаты и использовать новые технологии.

Палеонтологи призывают: вместо покупки скелетов миллиардеры должны поддерживать музеи, исследовательские проекты и студентов, чтобы окаменелости оставались источником знаний для всех.