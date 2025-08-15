«Одно из самых сильных»: ученый прокомментировал возможное землетрясение на Аляске

Александр Горшков, главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН, высказался о возможном землетрясении на Аляске. В беседе с aif.ru он заявил, что сейсмическая активность на полуострове наблюдается постоянно.

Специалист подчеркнул, что за последнюю неделю там было зафиксировано более 10 толчков с магнитудами от 2 до 3,5. Это обычная ситуация для такого активного региона, как Аляска, отметил ученый. По его словам, землетрясения чаще всего происходят в южной части штата, где расположена столица — город Анкоридж. Именно в этом регионе в 1964 году произошло одно из самых сильных землетрясений в истории наблюдений. Его магнитуда составила 9,2, напомнил собеседник.

Горшков отметил относительно недавние сильные землетрясения на Аляске: 24 января 2016 года – магнитуда 7,1, 86 км к востоку от Старой Илиамны, 23 января 2018 года – магнитуда 7,9, 280 км к юго-востоку от Кадьяка, 30 ноября 2018 года – магнитуда 7,1, 14 км к северо-западу от Анкориджа, 17 июля 2025 года – магнитуда 7,3 у берегов Аляски.

У берегов Аляски произошло землетрясение

В Telegram-канале «Прогноз землетрясений по космоснимкам облачности» ранее появились сообщения о возможной вероятности землетрясения магнитудой 6,5–6,9 в ближайшие дни. Они не являются прогнозами, а представляют собой оценочные суждения автора канала, который анализирует облачные сейсмотектонические индикаторы.