Пан-атомный канал: как США чуть не взорвали ядерные бомбы в Аляске

В середине прошлого века, в самый разгар холодной войны, США и СССР шли на самые разные эксперименты, чтобы вырваться вперед в гонке вооружений. Но перспективные проекты не всегда были связаны с оружием — иногда они также затрагивали терраформинг. Портал popsci.com рассказал, как американцы затеяли создание нового канала на Аляске и что заставило их отказаться от этой идеи.

Примерно в период Второй мировой ученые и правительство США осознали, что у ядерных бомб есть невероятный потенциал для терраформинга. Атомная энергия, по их мнению, могла быстро и без труда изменить нежелательные географические черты. И проект «Плуг» много идеалистических применений этой технологии. Мирный атом помог бы обращать течение рек вспять, вызывать мелкие землетрясения для предотвращения больших, затопить пустыни водой и, конечно же, проложить центрально-американский канал, который был бы не таким уязвимым.

Инициатива под названием «Колесница» стала первым предложением, всерьез рассмотренным Комиссией по атомной энергии. Она предполагала эксперимент по подземному подрыву шести ядерных бомб на Аляске — их суммарная мощь в восемь раз превышала те бомбы, что были сброшены на Хиросиму и Нагасаки. По задумке, в обмен на сравнительно маленький объем радиации, сгенерированный «чистейшими бомбами», регион получил бы новый способ добычи природных ресурсов, и экономика от этого только выиграла бы.

А правительство, в свою очередь, попутно получило бы информацию о том, возможно ли проложить новый мореходный канал с помощью ядерных бомб. Новый «пан-атомный» канал успокоил бы страхи по поводу вторжения потенциального врага, накалявшиеся в 1950-1960 годах. Панамский канал, с помощью которого корабли переплывали из Атлантического океана в Тихий, был построен на не уровне моря с обеих сторон. Для того, чтобы пересечь канал, кораблям приходилось подниматься и спускаться через серию из шести шлюзов, и, в зависимости от трафика, процесс может занимать до 12 часов. К тому же, если хотя бы один шлюз сломается, то проход с востока на запад будет полностью перекрыт — плохие новости для американской обороны.

По плану, подрыв бомб под землей для «Колесницы» снизил бы концентрацию радиоактивных осадков по сравнению со взрывом на поверхности. Комиссия по атомной энергии ожидала, что большая часть радиации переместилась бы на 200 миль (примерно 320 км) по направлению ветра. Но на случай, если ученые просчитались, для проекта специально выбрали отдаленную локацию. Единственными, кто жил достаточно близко к потенциальной новой бухте, были маленькие сообщества коренных жителей Аляски — инупиатов.

Неожиданно, но они были готовы бороться против проекта. Они читали о том, как ядерные испытания на атолле Бикини в 1954-м загрязнили архипелаг, как обитатели отдаленных островов пострадали от радиационного отравление, и как даже годы спустя местные жители не могли вернуться домой. Но самым большим опасением коренных жителей было влияние ядерных бомб на их образ жизни — а именно, охоту на карибу и морских котиков, рыбалку, сбор птичьих яиц.

Протесты со стороны инупиатов были такими яростными, что комиссия согласилась отложить «Колесницу» на два года, с 1960 на 1962-й, чтобы доказать, что потенциальные преимущества проекта перевешивали минимальные риски. Однако тесты и исследования пришли к прямо противоположному выводу. Даже если бомбы и выбросили бы маленькие объемы радиации, никто не мог контролировать, куда направятся осадки. Данные за год наблюдений подтвердили, что, если бы ветер подул внутрь материка, то властям пришлось бы ограничить доступ к охотничьим угодьям, не говоря уже о загрязнении грунтовых вод.

Другое исследование обнаружило, что коренные жители Аляски и так обладают повышенным уровнем радиации в костях из-за радиоактивных осадков от советских ядерных испытаний. Мхи и лишайники впитали радиацию, олени съели эти мхи, а с мясом животных радиация попала в организм людей.

К середине 1961 года проект «Колесница» получил крайне негативную репутацию в глазах американской общественности. Комиссия по атомной энергии попыталась добыть экспериментальные данные с помощью другого испытания, «Гном», состоявшегося в Нью-Мехико. По задумке, взрыв должен был пройти полностью под землей и не допустить утечки радиации на поверхность, но нет. В атмосферу просочилось достаточно осадков, что комиссии пришлось эвакуировать людей и еще месяцами снабжать фермеров чистым, не облученным кормом для скота. Вскоре о «Колеснице» предпочли тихо забыть, как и о проекте «Плуг» в целом.