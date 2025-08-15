Названы почти 100 гаджетов Xiaomi, которые обновят до Android 16

Портал GizmoChina составил список гаджетов Xiaomi, которые получат обновление HyperOS 3 на базе Android 16. В неофициальный перечень вошли почти 100 гаджетов.

Эксперты считают, что HyperOS 3 будет совместима с широким спектром устройств Xiaomi, включая флагманские модели Xiaomi 12–15, линейку MIX, планшеты Pad, а также многочисленные смартфоны Redmi и Poco флагманского и среднего сегмента. С полным списком из 95 устройств можно ознакомиться на сайте GizmoChina. Важно учитывать, что перечень не был подтвержден компанией Xiaomi.

Обновление HyperOS 3 на базе Android 16 обещает улучшения производительности, новые функции, обновленный интерфейс в стиле iOS 26 и повышенную отзывчивость устройств.

По данным инсайдера Digital Chat Station, Xiaomi завершила работу над HyperOS 2 и сосредоточилась на разработке предстоящей версии, бета-тестирование которой ожидается в августе. После нескольких недель тестирования пользователи смогут получать стабильную версию обновления ориентировочно в конце сентября — начале октября.