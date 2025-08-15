Марсоход разглядел на Красной планете «шляпу»

Марсоход НАСА Perseverance обнаружил на поверхности Марса интересный камень, напоминающий старинный шлем воина. Камень, снятый инструментом Mastcam-Z 5 августа 2025 года, имеет заостренную вершину и текстуру со множеством ямочек, он вызывает в памяти образы старинных доспехов, пишет Space.com.

© NASA/JPL-Caltech/ASU

Mastcam-Z — это пара зум-камер на «мачте» марсохода Perseverance, позволяющая ученым делать высококачественные стереоизображения и замечать необычные объекты, такие как этот «шлем», издалека.Perseverance уже обнаружил множество камней удивительных форм, от метеоритов в форме пончиков до камней, похожих на авокадо. Такие изображения являются примером феномена парейдолии, когда мозг человека стремится увидеть знакомые образы в случайных визуальных данных, будь то лицо в облаках, заяц на Луне или средневековый шлем на поверхности Марса.

«Этот камень в форме шляпы состоит из сферул. Он отличается не столько формой (которая, на мой взгляд, в целом соответствует пирамидальной форме, которую мы часто видим у выветренных плавающих блоков на поверхности Марса), сколько тем, что он почти полностью состоит из сферул», — рассказал Дэвид Эгл, представитель группы Perseverance в Лаборатории реактивного движения НАСА.

Ученые полагают, что в некоторых марсианских породах эти сферулы образуются при просачивании грунтовых вод через поры осадочных пород.

На данный момент, этот камень остается захватывающим снимком марсианской истории. Такие особенности помогают ученым восстановить экологию Красной планеты, показывая, как ветер, вода и внутренние процессы могли формировать ландшафт на протяжении миллиардов лет.Perseverance сейчас изучает северный край кратера Езеро, успешно завершив сложное восхождение на вершину под названием Lookout Hill (Смотровая гора) в конце прошлого года.