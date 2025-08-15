В Израиле нашли монету, связанную с разрушительным пророчеством Иисуса

В ходе археологических раскопок в Иерусалиме была найдена бронзовая монета, возраст которой составляет две тысячи лет. Монета была отчеканена незадолго до разрушения Второго Храма, события, которое предсказывал Иисус и которое описано в Библии, сообщает Daily Mail.

© Управление древностей Израиля

В материале говорится, что монета датируется между 69 и 70 годами нашей эры, всего через несколько десятилетий после распятия Иисуса. Она «была отчеканена еврейскими повстанцами во время четвертого года Великого восстания против римлян», пишут авторы.

В Евангелиях есть упоминания о том, что Иисус предсказал разрушение Храма. В частности, в Евангелиях от Матфея, Марка и Луки говорится, что он предсказал, что «не останется камня на камне». Эти слова рассматриваются как пророчество о разрушении Храма римлянами в 70 году нашей эры.

Монета сама по себе является мощным символом. На ее лицевой стороне можно увидеть надпись, выполненную на древнееврейском языке: «За освобождение Сиона». Это послание, как полагают, выражает чаяния восставших в последние дни восстания.

В Иудее произошло крупное восстание, причиной которого стали религиозные разногласия, высокие налоги и политическое давление со стороны римлян. Поначалу повстанцы одерживали верх, но в конечном итоге были разбиты римскими легионами. Восстание завершилось в 73 году падением крепости Масада.

Второй Храм был разрушен римлянами в наказание за еврейское восстание и для уничтожения центрального символа еврейского поклонения и сопротивления, в результате чего чеканка монеты пришлась на напряженные месяцы, предшествовавшие этому ключевому событию, подчеркивается в статье.