Российские ученые создали хлеб для беременных

Российские ученые создали уникальный хлеб для беременных, диабетиков, спортсменов, детей, пожилых и людей с хроническими заболеваниями.

Об этих разработках рассказал агентству городских новостей «Москва» академик РАН, профессор, научный руководитель Научно-исследовательского института хлебопекарной промышленности Анатолий Косован.

Применение в Арктической зоне

Хлеб предназначен для использования в суровых условиях Арктики, включая подразделения вооруженных сил, и медучреждения. Изделия имеют особый состав, обогащенный макро- и микронутриентами для конкретных условий и задач.

«Мы серьезно ориентированы на хлеб, который может быть использован в Арктической зоне РФ, в том числе для подразделений вооруженных сил, расположенных в труднодоступных и отдаленных регионах, для санаторно-оздоровительных учреждений Минздрава РФ и других ведомств».

Водоросли и нишевые злаки в составе

Для обогащения йодом используется продукт из морской капусты Laminaria japonica. Хлеб также включает амарантовую муку, богатую белком и пищевыми волокнами. Мука из топинамбура насыщает состав пребиотиком инулином.

«Как я уже упоминал ранее, это специализированный хлеб для людей с хронической болезнью почек, сахарным диабетом второго типа, сердечно-сосудистыми заболеваниями, проблемами с желудочно-кишечным трактом, для беременных и кормящих матерей, пожилых, спортсменов, для детского питания и другие. О таком хлебе мы говорим, что он с измененной пищевой ценностью» — подчеркнул Анатолий Косован.

Технологическое сопровождение

Институт готов оказать технологическое сопровождение производителям специализированного хлеба.

