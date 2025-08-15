Ученые оценили опасность приближающегося к Земле астероида

Заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе заявил НСН, что только 11 раз астероиды сталкивались с Землей, но они были небольшими.

Астероиды постоянно пролетают над Землей, в этом нет ничего опасного, заявил заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе в разговоре с НСН.

17 августа мимо Земли пролетит астероид 2025 PM диаметром около 50 метров, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Он пройдёт на расстоянии примерно 770 тысяч километров — это ближе, чем 10 диаметров лунной орбиты, что делает его "потенциально опасным". Астероид обнаружили 1 августа. Для сравнения: метеорит такого же размера 50 тысяч лет назад образовал знаменитый Аризонский кратер в США.

«В этой ситуации нет ничего необычного, потому что это весьма маленькое небесное тело. Обнаруживать такие тела систематически мы пока не умеем. Поэтому довольно часто их обнаруживают уже к моменту сближения или даже после. Опасное сближение с Землей будем в том случае, если он упал. Если он пролетел мимо, никакой опасности это не представляет. Потенциально опасный астероид – это тот, который в будущем может с Землей столкнуться, но не сейчас, сейчас он не угрожает», - объяснил он.

По словам ученого, только 11 раз астероиды сталкивались с Землей, но они были небольшими.

«Было около 11 случаев, когда астероид сталкивался с Землей, но это были небольшие диаметры. Их удалось обнаружить случайно, потому что они совсем маленькие. Они летают постоянно. Например, 20 августа мимо Земли пролетит астероид гораздо больше – несколько сотен метров. Сегодня мимо нас три астероида пролетят, диаметром до 40 метров. 17 августа пролетит астероид до 82 метров в диаметре», - добавил собеседник НСН.

8 августа яркий астероид пролетел над Иркутской областью и сгорел на высоте примерно 20-30 километров. Об этом рассказал астроном, доктор физико-математических наук, профессор Сергей Язев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».