Мессенджер Max возглавил топ бесплатных приложений России

Недавно вышедшее приложение Max набрало популярность среди российских пользователей, его рейтинг составил 4,6 в Google Play и 4,4 в AppStore.

Мессенджер Max занял первую строчку среди бесплатных приложений как в Google Play, так и в AppStore в российском сегменте, передает РИА «Новости».

В Google Play рейтинг Max составил 4,6, а в магазине AppStore – 4,4.

В числе других лидеров рейтинга бесплатных приложений в AppStore специалисты выделили сервис для видеосвязи Google Meet и VPN-сервисы. В Google Play, помимо Max, в топ вошли приложения для VPN и видеозвонков, например Imo.

Ранее разработчик приложения компания VK сообщила, что за июль специалисты МАХ пресекли попытки десятки тысяч мошенников выдать себя за сотрудников банков и государственных органов. До этого Сбер и VK приступили ко внедрению антифрод-технологий в MAX.

Глава Минцифры Максут Шадаев пояснял, что национальный мессенджер MAX получил все разрешения для интеграции с сервисом «Госуслуги».