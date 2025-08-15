МТС испытала свою базовую станцию спутниковой связи для смартфонов

В МТС подошли к концу стендовые испытания прототипа базовой станции 5G для гибридной спутниковой связи. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Разрабатываемое МТС решение обеспечивает связь в режиме «спутник-смартфон» (D2C), то есть абоненты смогут получать на земле услуги связи там, где отсутствует наземное покрытие сети, пояснили в компании.

«С учетом обширной географии России и низкой плотности населения внедрение технологии неназемных беспроводных сетей 5G NTN обеспечит всю территорию страны сплошным покрытием услугами мобильной связи», — рассказал вице-президент по телекоммуникационной инфраструктуре МТС Виктор Белов.

По мнению экспертов, у решений неназемной сотовой связи большой потенциал как в B2C, так и в B2B-сегментах. Например, как отметили в агентстве Telecomdaily, технологии будут особенно востребованы сырьевыми и транспортными компаниями.

Испытания прошли в трех частотных диапазонах. В МТС подчеркнули, что коммерческий запуск решения может состояться ближе к 2030 году.