В России нашли новые грибы

Микологи из Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН (Санкт-Петербург) обнаружили ранее неизвестный вид грибов на территории Сихотэ-Алинского заповедника в Приморье. Кроме того, они впервые в России нашли редкий индийский вид.

© Сихотэ-Алинский заповедник

Оба гриба относятся к роду Крепитод (Crepidotus) и произрастают на упавших стволах деревьев. Их обнаружили во время экспедиции 2024 года на прогнившей и покрытой мхом древесине. Образцы доставили в лабораторию и исследовали под микроскопом, после чего стало понятно, что находки уникальны.

Грибы отнесли к плевротоидным агарикомицетам. Они не имеют выраженной ножки, а полукруглые или вееровидные шляпки крепятся к субстрату.

Новый вид грибов назвали Crepidotus sokolovii в честь сотрудника заповедника Владимира Соколова. Он обладает небольшими плодовыми телами красновато-коричневого цвета и растет исключительно на стволах тополя Максимовича – характерного дерева дальневосточных лесов. Ученые обратили внимание на уникальные споры гриба: шаровидные и покрытые множество микроскопических шипов, говорится на сайте заповедника.

Другой вид под названием Крепидотус индийский (Crepidotus indicus) был описан семь лет назад. Ранее его находили в Индии и Северной Америке. Сейчас его впервые обнаружили в России. Ученые пришли к выводу, что этот гриб распространен шире, чем считалось, и предпочитает теплый климат. Крепитоды важны для экосистемы, поскольку разлагают мертвую древесину и обеспечивают круговорот веществ.

