МВД: основная часть дистанционных преступлений совершается через мессенджеры

Более 142 тыс. преступлений, совершённых через мессенджеры, зафиксировали в России за шесть месяцев 2025 года. Об этом сообщили в пресс-центре МВД.

В ведомстве уточнили, что мессенджеры являются наиболее распространённым инструментом для совершения преступлений.

«За шесть месяцев 2025 года зарегистрировано 142 191 преступление, совершённое с использованием средств интернет-мессенджеров», — приводит заявление ТАСС.

Ранее россиян предупредили о мошеннической схеме под видом «обновления» данных.