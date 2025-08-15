«Яндекс» улучшил свой сервис замера скорости сети

"Яндекс" обновил своему сервису измерения скорости сети "Интернетометр" технологию замера для более точных результатов и изменил дизайн, сообщили ТАСС в компании.

Замеры стали производиться по нескольким серверам из сети CDN-серверов "Яндекса" при том, что раньше использовался один сервер. Результат после обновления получается более полным и объективным.

Также сервис получил, по утверждению "Яндекса", более лаконичный и наглядный дизайн с темной темой.

Роскомнадзор в конце июля сообщил об ограничении доступа к аналогичному сервису Speedtest от Ookla в связи с выявленными угрозами безопасности.