Появились рендеры Poco M7 4G

После анонса Poco M7 Plus 5G компания готовит ещё один смартфон серии — Poco M7 4G. В отличие от прошлых моделей, новый телефон будет работать только в сетях 4G. Ещё теперь мы знаем, как он будет выглядеть.

© Ferra.ru

Согласно утечке, Poco M7 4G получит процессор Snapdragon 685, большой 6,9-дюймовый LCD-дисплей с разрешением FHD+, частотой обновления 144 Гц и максимальной яркостью 850 нит. Аккумулятор ёмкостью 7000 мА·ч будет поддерживать быструю зарядку 33 Вт, но зарядное устройство может не входить в комплект, по крайней мере для европейского рынка.

Смартфон предложат в двух вариантах: 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, а также 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти. Для расширения объёма можно будет использовать microSD-карту. Устройство будет работать на HyperOS 2, основанной на Android 15.

Для фото и видео предусмотрены 50-мегапиксельная основная камера и 8-мегапиксельная фронтальная, обе с поддержкой записи видео в Full HD. Корпус получит защиту IP64.

Ожидается, что новинка появится в продаже уже в этом месяце в некоторых регионах.