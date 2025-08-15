В Канаде впервые нашли окаменелость стрекозы эпохи динозавров

Студент нашел первую в Канаде окаменелость стрекозы эпохи динозавров
В канадской провинции Альберта нашли фрагмент окаменевшего крыла стрекозы мелового периода. Находка стала первой окаменелостью стрекозы времен динозавров, найденной в стране.
Окаменелость была обнаружена в 2023 году студентом бакалавриата Университета Макгилла во время полевого курса по палеонтологии позвоночных под руководством профессора Ханса Ларссона.
«Мы раскалывали камни в районе, где ранее было найдено множество окаменелых листьев. Когда обнаружилась часть крыла, мы были удивлены, так как не ожидали найти здесь насекомых», — вспоминает Андре Мюллер, магистрант лаборатории Ларссона на биологическом факультете Макгилла.
По результатам исследования, опубликованным в Canadian Journal of Earth Sciences, ископаемую стрекозу отнесли к новому виду Cordualadensa acorni. Из-за его выдающихся отличий и уникальной анатомии образовано даже новое семейство — Cordualadensidae. Видовое название «acorni» выбрано в честь видного канадского натуралиста Джона Акорна, энтомолога и популяризатора науки из Альбертского университета, продвигающего природу Альберты в собственном телешоу.
«Это первая стрекоза эпохи динозавров, найденная в Канаде, — подчеркивает Мюллер. — Размах ее крыльев был примерно с человеческую ладонь, и, хотя она небольшая, она, несомненно, играла важную роль в меловой экосистеме — вероятно, была вкусной закуской для рапторов».
Окаменелость была найдена в формации Парка динозавров, всемирно известном месте возрастом 75 миллионов лет, богатом костями динозавров. До сих пор ископаемые насекомые здесь не встречались, кроме микроскопической тли, застывшей в янтаре.
«Это открытие не только удваивает наши знания о насекомых из парка, но и представляет совершенно новый метод сохранения — отпечатки — для ископаемых насекомых в этом регионе. Расширяя зоны и методы поиска, мы стали находить больше окаменелостей насекомых. Их разнообразие в тот период, вероятно, было гораздо больше, чем мы думали», — поделился Александр Демерс-Потвен, бывший аспирант Ларссона, а ныне постдокторант на факультете биомедицинской инженерии Макгилла.
Новая окаменелость помогает заполнить важный эволюционный пробел длительностью 30 миллионов лет. Это первый известный североамериканский представитель большой группы стрекоз под названием Cavilabiata.
«Судя по анатомии крыла, этот вид был приспособлен к планированию — черта, характерная для современных мигрирующих стрекоз и, возможно, ключ к их успеху. Этот экземпляр также дает представление о жизни в Канаде 75 миллионов лет назад, добавляя важный недостающий элемент в экологическую головоломку одного из самых богатых динозаврами мест в мире», — заключил Ларссон.