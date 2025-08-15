В Канаде впервые нашли окаменелость стрекозы эпохи динозавров

В канадской провинции Альберта нашли фрагмент окаменевшего крыла стрекозы мелового периода. Находка стала первой окаменелостью стрекозы времен динозавров, найденной в стране.

© Naukatv.ru

Окаменелость была обнаружена в 2023 году студентом бакалавриата Университета Макгилла во время полевого курса по палеонтологии позвоночных под руководством профессора Ханса Ларссона.

«Мы раскалывали камни в районе, где ранее было найдено множество окаменелых листьев. Когда обнаружилась часть крыла, мы были удивлены, так как не ожидали найти здесь насекомых», — вспоминает Андре Мюллер, магистрант лаборатории Ларссона на биологическом факультете Макгилла.

По результатам исследования, опубликованным в Canadian Journal of Earth Sciences, ископаемую стрекозу отнесли к новому виду Cordualadensa acorni. Из-за его выдающихся отличий и уникальной анатомии образовано даже новое семейство — Cordualadensidae. Видовое название «acorni» выбрано в честь видного канадского натуралиста Джона Акорна, энтомолога и популяризатора науки из Альбертского университета, продвигающего природу Альберты в собственном телешоу.

«Это первая стрекоза эпохи динозавров, найденная в Канаде, — подчеркивает Мюллер. — Размах ее крыльев был примерно с человеческую ладонь, и, хотя она небольшая, она, несомненно, играла важную роль в меловой экосистеме — вероятно, была вкусной закуской для рапторов».

Окаменелость была найдена в формации Парка динозавров, всемирно известном месте возрастом 75 миллионов лет, богатом костями динозавров. До сих пор ископаемые насекомые здесь не встречались, кроме микроскопической тли, застывшей в янтаре.

© McGill University

«Это открытие не только удваивает наши знания о насекомых из парка, но и представляет совершенно новый метод сохранения — отпечатки — для ископаемых насекомых в этом регионе. Расширяя зоны и методы поиска, мы стали находить больше окаменелостей насекомых. Их разнообразие в тот период, вероятно, было гораздо больше, чем мы думали», — поделился Александр Демерс-Потвен, бывший аспирант Ларссона, а ныне постдокторант на факультете биомедицинской инженерии Макгилла.

Новая окаменелость помогает заполнить важный эволюционный пробел длительностью 30 миллионов лет. Это первый известный североамериканский представитель большой группы стрекоз под названием Cavilabiata.