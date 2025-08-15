Спутниковый «квартет» NASA начал непрерывное наблюдение за Солнцем

Четыре спутника миссии NASA PUNCH (Polarimeter to Unify the Corona and Heliosphere), запущенные 11 марта 2025 года, достигли своей окончательной орбитальной конфигурации. Космические аппараты, расположенные вокруг Земли вдоль линии смены дня и ночи, обеспечивают непрерывный обзор Солнца и его окрестностей. Полный обзор - главное отличие PUNCH от зондов, исследующих отдельные участки околосолнечного пространства. Изображения со всех четырех спутников создают целостную картину, как если бы они были получены одним инструментом.

Основная цель ученых - исследование того, как солнечная корона переходит в солнечный ветер. Вообще, что такое солнечный ветер? Это поток заряженных частиц, исходящих от Солнца с фантастической скоростью - 300-1200 км/с! Один из спутников оснащен узкопольным коронографом, который блокирует свет солнечного диска для детального изучения короны. Три других аппарата оборудованы широкоугольными камерами, способными охватывать обширные области короны и отслеживать солнечный ветер вплоть до внутренних районов Солнечной системы, пишет New-Science.ru.

Спутниковый "квартет" позволяет создавать широкоугольные мозаичные изображения, помогающие изучать космическую погоду от ее зарождения на Солнце до воздействия на Землю. Особое внимание уделяется наблюдению за корональными выбросами массы и ударными волнами, которые напрямую влияют на космическую погоду вблизи нашей планеты.

Насколько это важно, мы чувствуем по геомагнитным бурям на Земле. Экстремальные явления становятся все более частыми по мере того, как Солнце проходит свой 11-летний периодический цикл активности, сопровождающийся вспышками и корональными выбросами массы. Так, недавно Земля пережила мощную геомагнитную бурю уровня G4, вызвавшую яркие полярные сияния даже в тех широтах, где они обычно не наблюдаются.

Ранее было сообщение, что на Солнце образовалась огромная дыра, напоминающая рот, шириной примерно с пять Юпитеров, и сейчас она направляет поток горячей солнечной плазмы в сторону Земли. Это не настоящая дыра, а так называемая корональная - область, где магнитное поле Солнца раскрывается, позволяя солнечному ветру вырываться в космическое пространство.