Telegram первым из мессенджеров в РФ достиг аудитории в 100 млн пользователей

Аналитики МТС AdTech проанализировали использование мессенджера Telegram в России в январе-июле 2025 года на базе обезличенной Big Data МТС. Во втором квартале совокупный охват Telegram впервые среди мессенджеров в России превысил 100 млн уникальных пользователей — 100,94 млн.

В июле 2025-го уникальная месячная аудитория (MAU) Telegram составила 92,7 млн человек, практически достигнув уровня WhatsApp* с 93,5 млн пользователей. За год аудитория Telegram выросла на 26%, прибавив почти 20 млн человек, тогда как WhatsApp* демонстрирует минимальную динамику изменения количества пользователей.

Средний ежемесячный прирост количества уникальных пользователей Telegram в сутки (DAU) в 2025-м составил 0,2% — около 60 тыс. человек. Рост частоты использования связан с развитием мессенджера как контент-площадки. Telegram превратился во многофункциональную платформу, объединяющую обмен сообщениями, новостные ленты, продвижение услуг, взаимодействие с компаниями и лидерами мнений. Регулярные обновления привносят новые возможности как для пользователей, так и для рекламодателей.

Сервисом ежедневно пользуются 62% пользователей, а 90% — ежемесячно. Для сравнения в WhatsApp* эти показатели составляют 67% и 92% соответственно. Лишь 10% аудитории Telegram пользуются приложением реже раза в месяц, что часто связано с наличием нескольких аккаунтов на разных номерах. Чаще всего пользователи заходят в мессенджер c 12 до 15 часов по местному времени.

