В России выросла популярность Wi-Fi

В июне-июле текущего года в России был зафиксирован существенный рост использования публичных Wi-Fi сетей. Количество подключений увеличилось более чем в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 39,6 мильона регистраций против 24,8 мильона. Эти данные «Газете.Ru» привели в пресс-службе провайдера «Дом.ру»

© Газета.Ru

Согласно представленной статистике, общее число пользователей сервиса возросло в 1,7 раза, составив 3,5 мильона человек, тогда как годом ранее этот показатель составлял 2,1 мильона. Объем потребляемого трафика также продемонстрировал значительный рост, увеличившись почти в 1,5 раза – с 5518 до 8137 терабайт, что сопоставимо с просмотром более четырех мильонов фильмов в HD-качестве.

Наиболее заметный рост пользовательской активности в сети Dom.ru Wi-Fi отмечен в Туле, где число подключений выросло в пять раз. В Ижевске этот показатель увеличился в 4,5 раза, в Нижнем Новгороде – в 3,5 раза, а в Омске и Брянске – втрое.

С целью улучшения пользовательского опыта, оператор добавил возможность просмотра списка ближайших точек Dom.ru Wi-Fi в свое мобильное приложение. Обновленный функционал позволяет находить точки доступа даже без активного интернет-соединения, для чего достаточно заранее скачать или обновить приложение «Мой Дом.ру».