Астероид 2025 PM диаметром около 50 метров сблизится с Землей 17 августа, пролетев на расстоянии примерно в два раза больше, чем расстояние до Луны. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Уточняется, что астероид относится к телам, сближающимся с Землей на расстояние менее 10 лунных орбит. Он станет одним из крупнейших объектов, пролетевших за последнее время на дистанцию меньше миллиона километров; похожее сближение астероид большего размера совершит еще раз только в конце сентября.

Обнаруженный 1 августа объект не проявляет кометных признаков и, вероятно, представляет собой каменную глыбу без летучих веществ, однако его изучение остается ограниченным. Астероид относится к группе Апполонов — околоземных тел, чьи орбиты пересекают земную и совершают оборот вокруг Солнца чуть более чем за два года.

Минимальное расстояние до Земли он достигнет 17 августа в 12:03 по московскому времени, отметили ученые.

— Хотя камень пролетает в зоне доминирования гравитационного поля Земли, вероятность его захвата планетой очень мала и, по сути, может произойти только в результате непредвиденного столкновения астероида с другим небесным телом, что может либо привести к резкому снижению скорости тела и его последующему захвату, либо изменить направление движения астероида, в том числе направить его в сторону Земли, — написали в Telegram-канале лаборатории.

Ученые выяснили, что астероид 2024 YR4 может столкнуться с Луной в 2032 году. Такие выводы они сделали на основании анализа данных, собранных космическим телескопом «Джеймс Уэбб». При этом 2 июля в Солнечную систему также вторгся межзвездный объект A11pl3Z (3I/ATLAS). Сейчас он находится на орбите Юпитера.