В России нашли зуб вымершего шерстистого носорога

На берегу Оби в Новосибирской области обнаружен прекрасно сохранившийся зуб шерстистого носорога, вымершего около 8-14 тысяч лет назад. Находку сделали организаторы экскурсионного проекта "Территория Сибири" накануне проведения одной из своих поездок.

Шерстистый носорог, как отмечают специалисты, был крупным млекопитающим, приспособленным к суровым климатическим условиям благодаря густому шерстяному покрову. Его отличительной чертой был мощный рог, достигавший метра в длину, который служил для добывания пищи из-под снега. Ареал обитания этого животного простирался по всей Евразии, включая Сибирь. Вымирание шерстистых носорогов, предположительно, связано с изменением климата.

Останки шерстистых носорогов, мамонтов и древних бизонов, живших примерно 10 тысяч лет назад, в регионе обнаруживают довольно часто. Кости этих животных, как правило, скрыты под толстым слоем четвертичных отложений и становятся доступными для исследователей лишь в результате эрозии берегов рек и оврагов.

