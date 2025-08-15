В Max появился безопасный режим и функция жалоб на чаты

Национальный мессенджер Max расширил инструменты защиты пользователей, предложив кнопку моментальной жалобы и отдельный безопасный режим для повышения приватности, сообщили в пресс-службе компании.

Национальный мессенджер Max внедрил новые функции для повышения безопасности пользователей, передает РИА «Новости».

В сервисе появилась кнопка «пожаловаться», позволяющая быстро направить жалобу на подозрительный контент или контакты в Центр безопасности. Также введен безопасный режим – специальная настройка приватности, ограничивающая взаимодействие с незнакомыми пользователями.

В релизе сервиса отмечается: «Центр безопасности мессенджера Max внедрил дополнительные меры, которые помогают пользователям защищать себя от подозрительных контактов и контента». Для отправки жалобы необходимо в чате с пользователем удерживать сообщение с вредоносной информацией, выбрать «пожаловаться», указать причину и отправить обращение. Эта процедура распространяется не только на спам, но и на оскорбления, попытки фишинга и социальную инженерию.

Модераторы Max оперативно рассматривают обращения пользователей. Безопасный режим скрывает профиль от поиска по номеру телефона, запрещает входящие вызовы и приглашения в чаты от незнакомых людей. Дополнительную защиту обеспечивает пин-код и сочетание нейросетевых фильтров с постоянным мониторингом модераторов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Max согласовал условия доступа своих пользователей к сервису «Госуслуги» с ФСБ. Сбер и VK начали внедрять антифрод-системы для повышения защиты пользователей платформы Max.

С сентября на новых смартфонах введут обязательную предустановку приложения Max.