В России вышла новая линейка ноутбуков HONOR MagicBook

Компания HONOR выпустила на российском рынке новые модели ноутбуков.

© Honor

В обновленную линейку вошли игровой ноутбук HONOR MagicBook Pro 16 HUNTER 2025 с NVIDIA RTX 5060 и доступный HONOR MagicBook X16 AMD 2025.

Игровое решение оснащено 16-дюймовым дисплеем с заявленной полезной площадью 93%, разрешением 3072×1920, яркостью до 500 нит, частотой обновления до 165 Гц и соотношением сторон 16:10. Аппаратная часть представлена видеокартой NVIDIA RTX 5060, процессором 2-го поколения Intel Core Ultra 9, 32 ГБ оперативной памяти и накопителем емкостью 1 ТБ.

Второй лэптоп позиционируется производителем как "стильный и мощный, обладающий повышенной надежностью для работы в различных сценариях мобильной работы и творчества". Он поставляется с экраном на 16 дюймов, разрешением 1920×1200, частотой обновления 60 Гц, процессором AMD Ryzen 5 6600H с графикой AMD Radeon 660M и конфигурациями памяти 16+512 ГБ и 16 ГБ + 1 ТБ.

На старте продаж - до 15 сентября - за HONOR MagicBook Pro 16 HUNTER 2025 в белом цвете в розничных сетях просят 179 990 руб.

Цена HONOR MagicBook X16 AMD 2025 в сером цвете в магазинах электроники и на маркетплейсах составляет 49 990 за конфигурацию 16+512 ГБ без операционной системы, 54 990 за аналогичную конфигурацию с Windows 11 и 59 990 руб. за версию с накопителем 1 ТБ. На старте продаж - до 15 сентября - новинка предлагается на особых условиях: со скидкой 10 000, 5 000 и 7 000 руб. соответственно.