Созвездие спутников SpaceX увеличилось на 24 аппарата

SpaceX продолжает расширять сеть спутникового интернета Starlink. В ночь на 14 августа компания запустила с базы Ванденберг в Калифорнии ещё 24 спутника.

© Ferra.ru

Ракета Falcon 9 стартовала в 1:05 по восточному времени США. Через девять минут полёт прошёл штатно, и вторая ступень с одним двигателем Merlin отправилась на орбиту для вывода спутников. Развёртывание аппаратов планировалось примерно через час после старта.

Первая ступень ракеты (B1093) успешно совершила свою пятую посадку, приземлившись на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Тихом океане. Все её предыдущие миссии также были связаны с запуском Starlink.

По данным астронома Джонатана Макдауэлла, теперь на орбите находится более 8 100 активных спутников Starlink из почти 9 400, запущенных с 2018 года.

Этот запуск стал 98-м для Falcon 9 в 2025 году и 516-м с момента первого старта ракеты в 2010-м.