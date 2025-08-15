Новосибирские астрономы запечатлели метеорный поток Персеиды

Инженеры обсерватории "Вега" Новосибирского государственного университета (НГУ) показали снимок самого яркого астрономического события августа - метеорный поток Персеиды.

© НГУ

Как рассказали в вузе, активность потока наблюдается примерно в течение месяца, а его максимальный уровень активности пришелся на ночь с 12 на 13 августа, когда и был сделан снимок. Поток был снят в районе села Новопичугово, примерно в 50 километрах от областного центра. Специалистам удалось запечатлеть порядка 20 метеоров, включая восемь метеоров Персеид.

"У нас есть еще около недели, чтобы насладиться незабываемым зрелищем. И хотя интенсивность потока будет ослабевать, он будет различим лучше без засветки от полной Луны, которая со временем будет убывать и уменьшать засветку", - добавили в НГУ.

По информации астрономов, в этом месяце можно также увидеть соединение планет Юпитера и Венеры, у которых было минимальное разделение 12 и 13 августа. В сентябре будет второе лунное затмение 2025 года, оно будет полным, произойдет в ночь с 7 на 8 сентября. Затмение будет видно целиком или почти целиком на большей части территории России, за исключением крайних западных регионов страны и Дальнего Востока, где оно будет видно частично.