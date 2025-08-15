В Приморье обнаружили два новых вида птиц

На территории Дальневосточного морского заповедника в Приморье первые зафиксированы сразу два новых вида птиц - каменка-плешанка и японская зырянка. Об этом сообщает пресс-служба нацпарка "Земля леопарда".

© Нацпарк «Земля леопарда»

Ученые обнаружили пернатых в рамках плановых орнитологических наблюдений на острове Фуругельма - самом южном острове России. Ранее этих птиц встречали в регионе лишь несколько раз - они случайно попадали из основного ареала.

Каменка-плешанка - маленькая птица из отряда воробьинообразных. По размерам и внешности она похожа на полевого воробья. Эту птицу на территории заповедника увидели впервые за все 47 лет его существования. Японскую зырянку фиксировали в Приморском крае лишь четыре раза - ее основной ареал обитания включает юг Сахалина и южные Курилы.

"Ученые обнаружили поющего самца в низовье островного ключа на острове Фуругельма. Он очень редко показывался на глаза, но активно отзывался на запись пения своего вида, которую включали орнитологи во время наблюдения", - рассказали в нацпарке.

Остров Фуругельма - единственное в России место гнездования сразу двух краснокнижных видов - малой колпицы и желтоклювой цапли.