«Радиостанция Судного дня» вновь передала зашифрованные сигналы

14 августа загадочная радиостанция УВБ-76, известная как «Радиостанция Судного дня» или «Жужжалка», дважды вышла в эфир с короткими сообщениями. В 13:05 по московскому времени прозвучало слово «марель», а в 18:33 — «стокотон».

Эти же кодовые слова транслировались незадолго до начала специальной военной операции — 13 января 2022 года, причём в той же последовательности. Тогда «марель» был передан в 11:21, а «стокотон» — спустя 8 часов и 14 минут. Причины повторения этих сигналов остаются неясными.

Напомним, что Роскомнадзор не уточнил, когда была создана и зарегистрирована российская военная радиостанция УВБ-76, которую также называют «Радиостанцией Судного дня».

