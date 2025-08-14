Huawei Watch 5 получат два новых цвета

В сети появился постер, который раскрывает новые цветовые варианты умных часов Huawei Watch 5. По информации из утечки, компания готовит два свежих оттенка: тёмно-синий и нежно-зелёный.

© Ferra.ru

Синий вариант будет иметь ремешок с текстурой джинсы и серебристый корпус с круглым стеклом. На правой стороне — кнопка X-tap и вращающаяся коронка. Зелёная версия получит мягкий пастельный цвет и ремешок с тонкими линиями, что, по задумке, может понравиться женской аудитории.

На постере также упомянуто, что часы работают на HarmonyOS 5.0. Однако пока неизвестно, добавит ли Huawei новые функции или ограничится сменой цветов.

© Соцсети

Официального подтверждения этих оттенков пока нет, и компания не публиковала промоматериалы. Тем не менее, запуск новых цветов, по слухам, может состояться в ближайшее время.

Помимо Watch 5, Huawei готовит и серию Watch GT 6, которая выйдет в двух версиях и уже получила сертификацию для ряда зарубежных рынков.