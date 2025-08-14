SpaceX показала гигантские решетчатые рули для крупнейшей ракеты Super Heavy

SpaceX готовится к десятому испытательному полёту ракеты Starship — самой мощной в мире. Она состоит из верхней ступени Starship и первой ступени Super Heavy.

© Ferra.ru

Компания Маска представила новый дизайн решётчатых рулей для Super Heavy. Их площадь примерно на 50% больше, чем у предыдущей версии. Чтобы показать масштаб, SpaceX опубликовала фото с инженером.

Новые рули не только больше, но и прочнее. Теперь на 71-метровый ускоритель будут устанавливать три таких руля вместо четырёх. Это позволит ракете заходить на посадку под более крутым углом после отделения Starship.

Рули помогают управлять полётом и используются в манёвре «поимки» — когда специальная башня захватывает ускоритель прямо в воздухе перед посадкой. Их также переместили ниже по корпусу, чтобы уменьшить нагрев от двигателей Starship при разделении ступеней.

Ожидается, что испытательный пуск с новыми рулями состоится в этом месяце с площадки Starbase в Бока-Чика, Техас.