Найдены остатки роскошной виллы Цицерона

Подводные археологи впервые детально обследовали руины, обнаруженные в 2023 году на дне Неаполитанского залива. Среди них - остатки роскошных вилл древнего города Байи, включая термы, которые, по мнению исследователей, могли принадлежать знаменитому оратору и политику Цицерону.

Раскопки велись в зоне археологического парка Соммерсо ди Байя, где на глубине около трёх метров покоятся хорошо сохранившиеся постройки римской знати. В античности Байи была одним из самых престижных курортов империи, ценившимся даже больше, чем Помпеи и Геркуланум. Здесь текли термальные источники, а легенда связывала город с именем Бая, кормчего Улисса, чей прах якобы находился в этих местах.

Особое внимание археологов привлёк термальный комплекс, который они сравнивают с современной сауной. В нём сохранился мозаичный пол и сложная система подвесов: трубы под полом и в стенах пропускали горячий воздух, нагревая помещения. Удивительно, что такие крупные и заметные постройки удалось зафиксировать лишь в прошлом году.