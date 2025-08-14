Названы три самых лучших и дешевых смартфона

Редакция портала «Палач» составила подборку из трех лучших доступных смартфонов, стоимость которых не превышает 10 тыс. руб.

© Газета.Ru

Открывает список Realme Note 60X стоимостью от 5,1 тыс. руб. Он получил 6,74-дюймовый IPS-экран с разрешением HD+, частотой 90 Гц и яркостью 560 нит, чип Unisoc Tiger 612, камеры на 5 и 8 Мп, аккумулятор емкостью 5000 мАч с медленной зарядкой мощностью 10 Вт. Смартфон также имеет защиту от влаги и пыли IP54, слот для карт памяти microSD и разъем для наушников.

На втором месте оказался Oppo A5x за 6,8 тыс. руб., оснащенный корпусом с защитой по стандартам IP65/MIL-STD-810H, IPS-дисплеем диагональю 6,67 дюйма с разрешением HD+, яркостью 1000 нит и частотой 90 Гц. Среди прочих параметров отмечается наличие чипа Snapdragon 6s Gen 1, камеры на 32 Мп, ИК-порта, разъема для наушников и аккумулятора емкостью 6000 мАч с поддержкой 45-ваттной зарядки.

Замыкает топ Infinix Hot 50i. При цене в 7,2 тыс. руб. он может похвастаться IPS-экраном на 6,7 дюйма с разрешением HD+, частотой 120 Гц и яркостью 500 нит, чипом MediaTek Helio G81, камерой на 48 Мп, батареей на 5000 мАч, защитой корпуса IP54, стереодинамиками, разъемом для наушников и наличием NFC.