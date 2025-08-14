Названы три самых лучших и дешевых смартфона

"Палач" составил топ-3 дешевых смартфонов до 10 тысяч рублей
Редакция портала «Палач» составила подборку из трех лучших доступных смартфонов, стоимость которых не превышает 10 тыс. руб.
Открывает список Realme Note 60X стоимостью от 5,1 тыс. руб. Он получил 6,74-дюймовый IPS-экран с разрешением HD+, частотой 90 Гц и яркостью 560 нит, чип Unisoc Tiger 612, камеры на 5 и 8 Мп, аккумулятор емкостью 5000 мАч с медленной зарядкой мощностью 10 Вт. Смартфон также имеет защиту от влаги и пыли IP54, слот для карт памяти microSD и разъем для наушников.
На втором месте оказался Oppo A5x за 6,8 тыс. руб., оснащенный корпусом с защитой по стандартам IP65/MIL-STD-810H, IPS-дисплеем диагональю 6,67 дюйма с разрешением HD+, яркостью 1000 нит и частотой 90 Гц. Среди прочих параметров отмечается наличие чипа Snapdragon 6s Gen 1, камеры на 32 Мп, ИК-порта, разъема для наушников и аккумулятора емкостью 6000 мАч с поддержкой 45-ваттной зарядки.
Замыкает топ Infinix Hot 50i. При цене в 7,2 тыс. руб. он может похвастаться IPS-экраном на 6,7 дюйма с разрешением HD+, частотой 120 Гц и яркостью 500 нит, чипом MediaTek Helio G81, камерой на 48 Мп, батареей на 5000 мАч, защитой корпуса IP54, стереодинамиками, разъемом для наушников и наличием NFC.