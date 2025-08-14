"Вторую Землю" проверили на пригодность для жизни

Европейское космическое агентство опубликовало результаты исследования экзопланеты TRAPPIST-1 d, которую сразу после открытия в 2017 году называли "второй Землёй". Новый анализ с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба показал, что на этом мире, находящемся в обитаемой зоне своей звезды, нет атмосферы, похожей на земную.

Система TRAPPIST-1 расположена всего в 40 световых годах от нас и удерживает рекорд по числу каменистых планет размером с Землю. Несколько из них находятся на таком расстоянии от красного карлика, что на их поверхности теоретически могла бы существовать жидкая вода. TRAPPIST-1 d - третья по удалённости планета в системе и находится на границе обитаемой зоны. Расстояние до звезды составляет лишь 2 % от дистанции Земля-Солнце, а полный оборот вокруг светила она совершает за четыре земных дня.

Наблюдения спектрографом NIRSpec, установленным на телескопе Уэбба, не выявили в атмосфере планеты молекул, характерных для Земли, - воды, метана или углекислого газа. По мнению исследователей, это может означать, что атмосфера крайне разрежена и напоминает марсианскую, что затрудняет анализ её химического состава.