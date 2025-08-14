Amazon, похоже, скоро выпустит дешевую читалку Kindle с цветным экраном

Пользователь Reddit опубликовал фотографии, на которых, по его словам, изображён новый прототип Kindle с цветным экраном. В одной из фотографий устройство подписано как Kindle Petit Color, хотя это название ещё не окончательное.

© Ferra.ru

Автор публикации отмечает, что цвета на экране прототипа заметно ярче, чем у предыдущей модели. Также можно менять насыщенность и интенсивность отдельных цветов. Размер рамок вокруг экрана похож на бюджетные модели Kindle с черно-белым экраном, но сам девайс чуть меньше 11-го поколения Kindle.

Интерфейс прототипа, как пишут СМИ, лучше использует возможности цветного E Ink: можно менять цвет значков батареи, Wi-Fi и корзины, а также полосы прогресса чтения. Текст книги тоже можно окрашивать, и при чтении он постепенно меняет оттенки, показывая, насколько близок конец книги.

Изображения и подробности пока не подтверждены официально.