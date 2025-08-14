Экипаж Shenzhou-20 начал подготовку к выходу в открытый космос

Экипаж пилотируемого корабля Shenzhou-20, в настоящее время находящийся в составе околоземной орбитальной станции Tiangong, начал подготовку к выходу в открытый космос. Об этом со ссылкой на Управление программы пилотируемых космических полетов КНР сообщает «Синьхуа».

По данным агентства, третий выход тайконавтов Shenzhou-20 в открытый космос состоится в ближайшие дни.

В управлении уточнили, что экипаж корабля «добился устойчивого прогресса в экспериментах в таких областях, как космические науки о жизни и исследования человеческого тела, фундаментальная физика микрогравитации и новые космические технологии».

В июле грузовой корабль Tianzhou-9 состыковался с околоземной станцией Tiangong.

В июне два из трех членов экипажа пилотируемого космического корабля Shenzhou-20 — Чэнь Дун и Чэнь Чжунжуй — завершили второй выход в открытый космос.

В апреле к околоземной станции Tiangong отправился пилотируемый корабль Shenzhou-20 с экипажем — Чэнь Дуном, Чэнь Чжунжуем и Ван Цзе — на борту.