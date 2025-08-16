Неестественный отбор: как люди заставляют животных эволюционировать

Человечество стремительно меняет мир, в котором обитает бесчисленное множество животных. И им не остается ничего, кроме как адаптироваться — эволюционировать для жизни в новой, измененной людьми, среде обитания. Журнал Smithsonian рассказал, как действия людей привели к эволюции разных видов животных.

© Unsplash

Городские ящерицы вырабатывают лапки специально для зданий

Пуэрториканские города непохожи на леса, где обычно обитают ящерицы-анолисы, поэтому маленьким пресмыкающимся пришлось совершить довольно большой эволюционный рывок, чтобы приспособиться к городским условиям. Те виды, что обитают в городах, выращивают более длинные конечности, чтобы быстро перемещаться по открытым пространствам, где их могут атаковать хищники. Они также могут похвастать большими подушечками на пальцах — инструмент, необходимый для перемещения по гладким отвесным поверхностям, вроде стен, бетона и стекла.

400 видов ящериц Anolis имеют долгую эволюционную историю экологической специализации, особенно в том, что касается длины конечностей и подушечек на лапах. На этом фоне неудивительно, что они достаточно быстро адаптировались к жизни в городах. Помимо всего прочего, городские ящерки лучше переносят высокие температуры, т.к. нагретые тротуары и металл вынуждают их организм работать на пределе возможностей.

Кормежка орехами меняет форму черепа белок

Наука знает, что диета задает направление эволюции, еще со времен дарвиновых вьюрков, чья форма клюва приспособлена к пище, которой они питались. Люди влияют на диету животных множеством способов — в том числе кормя их в парках и других общественных местах. Например, в случае красных белок стабильный приток арахиса от людей изменил форму черепа и челюстей грызунов.

В Британии красные белки живут разрозненными популяциями, которые на протяжении многих поколений изолированы друг от друга. У каждой популяции есть доступ к своим источникам пищи. Чтобы помочь белкам в заповеднике Формби рядом с Ливерпулем, сотрудники круглогодично подкармливали их арахисом в 1990-х и 2000-х. И тем самым, сами того не зная, изменили анатомию этих животных

Подкормленные белки со временем выработали меньшие, не такие эффективные мышцы челюстей — и, соответственно, менее мощный укус, чем у других красных белок. Вероятно, это произошло из-за того, что арахис проще расколоть, чем еловые шишки или фундук. А когда сотрудники заповедника перестали кормить белок, те вновь начали наращивать челюстные мышцы.

Рыболовные флоты уменьшили размер рыб

У рыбаков есть финансовая мотивация для целенаправленного отлова крупной рыбы, которая, в свою очередь, оказывает селективное давление на особей большого размера. А из-за того, что рыбы растут с возрастом, это давление оказывается еще и на рыб постарше. Как результат, в какой-то момент представители видов меньших размеров стали доминирующей группой, т.к. генетические черты, позволившие им спастись от рыбаков, перешли следующим поколениям.

По крайней мере, к такому выводу пришел генетический анализ атлантической трески. Перелов рыбы в XX веке заставил треску эволюционировать, чтобы приспособиться к тактикам рыбаков всего за несколько десятилетий. Причем подобные действия людей влияют далеко не только на рыбу: человеческая деятельность способна привести к полной перемене экологической роли вида. А это влияет на состояние целой экосистемы.

Мотыльки адаптировались к загрязнению воздуха и искусственному освещению

Березовая пяденица — классический образец эволюционной биологии, запущенной загрязнением воздуха в индустриальную революцию. Пяденицы бывают белыми и черными, но белый цвет исторически обеспечивал лучший камуфляж на фоне английских берез. В 1950-х ученые поняли, что, благодаря грязному воздуху, черным мотылькам проще маскироваться на фоне засаженных объектов. Например, берез, почерневших от загрязнения. Из-за этого черных насекомых реже поедали хищные птицы, и в промышленных, загрязненных районах они стали более многочисленными, чем их белые сородичи.

Но к 2012-му, благодаря работам по очищению воздуха, тренд обернулся вспять. Белый вариант мотылька вновь стал менее заметным на чистой, белой коре берез. При этом, несмотря на сравнительную чистоту европейского воздуха, обострилась проблема светового загрязнения. Мотыльков, как известно, привлекают источники света — они способны не только помешать их размножению, но и сделать их уязвимыми к атакам хищников.

Городские мотыльки же, возможно, прямо сейчас находятся в процессе адаптации к искусственному свету. Исследователи обнаружили, что мотыльки Yponomeuta cagnagella, обитающие в городе, на 30% менее склонны к поимке в световую ловушку. Их крылья чуть меньше, чем у сородичей, а это притупляет реакцию насекомых на свет и, тем самым, повышает их шансы на выживание.